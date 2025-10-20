«Если говорим с точки зрения родителей, единственный метод, который работает в подростком возрасте, это нормальная коммуникация, теплые отношения. Для подростка нормально отдаляться от родителей. Родители должны это понимать, чтобы выдержать состояния ребенка «я король» и «я под плинтусом». Важно просто выслушивать порой, не давая никаких советов. Родители обычно просто слушать не могут, нужно срочно дать миллионов советов», - рассказала она.

По ее словам, ребенка с детства нужно учить говорить о своих эмоциях, а при разговоре стоит спрашивать не только про оценки в школе.

«Поэтому до подросткового возраста нужно учить ребенка говорить о своих чувствах: я расстроен, я зол. Дети смотрят на пример, конечно. Поэтому надо просто на своем примере показывать. Заставлять есть насильно или запрещать нельзя. Нельзя оскорблять и унижать ребенка, если он поправился или похудел. Важны уважительные отношения, но не равные все-таки. Родитель – это не друг, это родитель, у него больше ответственности как минимум. Спрашивать нужно про чувства ребенка, а не просто про школу и его оценки. Можно спросить, что его вдохновило сегодня, что его расстроило. Ребенок поймет, что его слышат, в подростковом возрасте будет легче», - пояснила психолог.

Смартфоны не являются главным фактором, подрывающим психику детей, заявила в интервью НСН детский психолог Ирина Таранова.

