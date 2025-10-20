Психолог рассказала, как родителям пережить подростковый возраст ребенка
Надежда Резенова заявила НСН, что подросткам зачастую не нужно давать советы, их нужно просто выслушать.
Отдаление от родителей в подростковом возрасте – это норма, нужно выстраивать доверительные отношения с ребенком еще до непростого периода, заявила НСН семейный психолог Надежда Резенова.
Подростки в возрасте от 15 до 17 лет чаще страдают от ожирения на фоне переживаний перед ОГЭ и ЕГЭ, справляясь со стрессом с помощью вредной пищи. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова, передает ТАСС. Резенова отметила, что дело не только во вредной еде, а в целом в состоянии подростка.
«Если говорим с точки зрения родителей, единственный метод, который работает в подростком возрасте, это нормальная коммуникация, теплые отношения. Для подростка нормально отдаляться от родителей. Родители должны это понимать, чтобы выдержать состояния ребенка «я король» и «я под плинтусом». Важно просто выслушивать порой, не давая никаких советов. Родители обычно просто слушать не могут, нужно срочно дать миллионов советов», - рассказала она.
По ее словам, ребенка с детства нужно учить говорить о своих эмоциях, а при разговоре стоит спрашивать не только про оценки в школе.
«Поэтому до подросткового возраста нужно учить ребенка говорить о своих чувствах: я расстроен, я зол. Дети смотрят на пример, конечно. Поэтому надо просто на своем примере показывать. Заставлять есть насильно или запрещать нельзя. Нельзя оскорблять и унижать ребенка, если он поправился или похудел. Важны уважительные отношения, но не равные все-таки. Родитель – это не друг, это родитель, у него больше ответственности как минимум. Спрашивать нужно про чувства ребенка, а не просто про школу и его оценки. Можно спросить, что его вдохновило сегодня, что его расстроило. Ребенок поймет, что его слышат, в подростковом возрасте будет легче», - пояснила психолог.
Смартфоны не являются главным фактором, подрывающим психику детей, заявила в интервью НСН детский психолог Ирина Таранова.
