В Москве подтвердили новые случаи заболевания коронавирусом
В Москве выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 817 случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - сказано в официальном сообщении.
Также в штабе напомнили о введенном режиме повышенной готовности – он введен, чтобы сдержать распространение инфекции. Городские власти рекомендуют москвичам оставаться дома в выходные и в течение ближайшей нерабочей недели. В оперативном штабе Москвы особо напомнили пенсионерам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями о соблюдении режима самоизоляции.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН дал рекомендации по времяпрепровождению на «выходной неделе». Он отметил, что людям следует заблаговременно продумать и составить план на нерабочую неделю, чтобы занять себя с пользой.
«Думаю, люди с пониманием воспримут [все ограничительные меры]… Но на привязи держать, если человек не на карантине, это фикция. Если они и прогуляются по парку, то ничего страшного не будет, даже будет полезно», - сказал Онищенко.
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