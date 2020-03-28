В Москве подтвердили новые случаи заболевания коронавирусом

Также в штабе напомнили о введенном режиме повышенной готовности – он введен, чтобы сдержать распространение инфекции. Городские власти рекомендуют москвичам оставаться дома в выходные и в течение ближайшей нерабочей недели. В оперативном штабе Москвы особо напомнили пенсионерам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями о соблюдении режима самоизоляции.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН дал рекомендации по времяпрепровождению на «выходной неделе». Он отметил, что людям следует заблаговременно продумать и составить план на нерабочую неделю, чтобы занять себя с пользой.

«Думаю, люди с пониманием воспримут [все ограничительные меры]… Но на привязи держать, если человек не на карантине, это фикция. Если они и прогуляются по парку, то ничего страшного не будет, даже будет полезно», - сказал Онищенко.

