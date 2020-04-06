В Москве пик заболеваемости коронавирусом не пройден
Пик заболеваемости коронавирусом Москва пока не прошла. Об этом сообщил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
«Судя по тому, что было выступление президента РФ и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик ещё не наступил», — сказал медик в интервью РИА Новости.
За последние сутки в Москве зарегистрирован 591 новый случай заражения коронавирусом. В России эта цифра составляет 954. В целом число больных в стране перевалило за 6 тысяч.
Тестирование на дому назвали эффективным методом против распространения коронавируса. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил в беседе с НСН, что такие тесты будут популярны, если будут бесплатными.
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