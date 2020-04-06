Тестирование на дому назвали эффективным методом против распространения коронавируса

Роспотребнадзор объявил о начале тестирования россиян для выявления коронавируса на ранних стадиях. Тест будут проводить специалисты Центра молекулярной диагностики. Сдать анализ сможет любой желающий без назначения и непосредственного участия врача. Заказчику привезут диагностический набор и проинструктируют, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно. После этого специалист отвезет контейнер с биоматериалом на исследование. Услуга будет предоставляться на платной основе уже с 6 апреля.



Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил НСН, что такая практика очень полезна, чтобы избежать распространения инфекции.

«Ничего плохого в этом нет, но полезнее будет, если медики посмотрят за состоянием человека, чтобы понять, может ли он заболеть или нет. Есть такая проблема – бессимптомная коронавирусная инфекция, непонятно, насколько часто она может происходить», - дал совет коллегам Альштейн.

По мнению вирусолога, это полезная научная работа, плюс подобные исследования понадобятся, чтобы человек, зараженный вирусом, оставался дома и не стал его распространителем. Режим строгой самоизоляции позволит сохранить здоровыми максимальное число окружающих носителя инфекции.