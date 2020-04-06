Тестирование на дому назвали эффективным методом против распространения коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил в беседе с НСН, что такие тесты будут популярны, если будут бесплатными.
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования россиян для выявления коронавируса на ранних стадиях. Тест будут проводить специалисты Центра молекулярной диагностики. Сдать анализ сможет любой желающий без назначения и непосредственного участия врача. Заказчику привезут диагностический набор и проинструктируют, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно. После этого специалист отвезет контейнер с биоматериалом на исследование. Услуга будет предоставляться на платной основе уже с 6 апреля.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил НСН, что такая практика очень полезна, чтобы избежать распространения инфекции.
«Ничего плохого в этом нет, но полезнее будет, если медики посмотрят за состоянием человека, чтобы понять, может ли он заболеть или нет. Есть такая проблема – бессимптомная коронавирусная инфекция, непонятно, насколько часто она может происходить», - дал совет коллегам Альштейн.
По мнению вирусолога, это полезная научная работа, плюс подобные исследования понадобятся, чтобы человек, зараженный вирусом, оставался дома и не стал его распространителем. Режим строгой самоизоляции позволит сохранить здоровыми максимальное число окружающих носителя инфекции.
«В больницу нужно обращаться немедленно, если у человека затруднено дыхание и повышена температура».
Альштейн добавил, что люди относятся к болезни по-разному. Одни уклоняются от любых анализов, обследований, боясь попасть в Коммунарку или другую инфекционную клинику. Другие – мнительные, ищут у себя эту инфекцию постоянно.
«Такие люди как раз легко согласятся на исследование, потому что она легкое, не травматичное. Это обследование будет популярным, особенно, если оно будет бесплатным», - считает Анатолий Альштейн.
Ранее сотрудник ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов заявил, что вакцинирование является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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