В Москве откроется масштабная выставка к юбилею «Смешариков»

В Москве 8 июня откроется выставка «Смешарики. Искусство быть круглым», посвященная 20-летию анимационного проекта. Мероприятие пройдет в общественном пространстве «Хлебозавод», организаторы обещают, что будет интересно и взрослым.

Каждому из персонажей будет посвящено отдельное пространство – планетарий или оранжерея, салон красоты или кабинет. Так, посетители смогут побывать в библиотеке Лосяша, примерить модные новинки в гардеробной Нюши и многое другое.

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С сегодняшнего дня билеты могут купить подписчики Яндекс Плюса, с 27 мая билеты поступят в свободную продажу.

До этого группа анимационных компаний «Рики» совместно с Центром финансовой грамотности при Минфине разработали серию подкастов «Крош и Грош», нацеленную на повышение уровня финансовой грамотности среди детей до 7 лет. Подкасты смогут донести азы финграмотности самым юным слушателям.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа назвал мультфильм «Смешарики» гимном детства нынешнего поколения детей.

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ФОТО: пресс-служба Яндекс Афиши
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