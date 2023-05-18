В Москве откроется масштабная выставка к юбилею «Смешариков»
В Москве 8 июня откроется выставка «Смешарики. Искусство быть круглым», посвященная 20-летию анимационного проекта. Мероприятие пройдет в общественном пространстве «Хлебозавод», организаторы обещают, что будет интересно и взрослым.
Каждому из персонажей будет посвящено отдельное пространство – планетарий или оранжерея, салон красоты или кабинет. Так, посетители смогут побывать в библиотеке Лосяша, примерить модные новинки в гардеробной Нюши и многое другое.
С сегодняшнего дня билеты могут купить подписчики Яндекс Плюса, с 27 мая билеты поступят в свободную продажу.
До этого группа анимационных компаний «Рики» совместно с Центром финансовой грамотности при Минфине разработали серию подкастов «Крош и Грош», нацеленную на повышение уровня финансовой грамотности среди детей до 7 лет. Подкасты смогут донести азы финграмотности самым юным слушателям.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа назвал мультфильм «Смешарики» гимном детства нынешнего поколения детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне стали пить больше шампанского и меньше водки
- Пашинян и Алиев встретятся в Москве при посредничестве Путина
- Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день»
- СМИ: страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов
- Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
- Лавров: Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции
- Полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках «Чикатило»
- Верховный суд напомнил уклонистам о наказании за симуляцию
- В базу «Миротворца» внесли российскую порноактрису
- В Тыве ввели карантин из-за сибирской язвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru