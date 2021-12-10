«Повлияли на Лосяша»: Кортнев рассказал о сюрпризе на записи кавера «Смешариков»

«Мне очень понравилась эта работа, потому что я считаю, что «Смешарики» - это сериал, который воскресил детскую песню в России. Был очень-очень долгий провал, и в течение десятилетий наши дети ничего, кроме песен из «Бременских музыкантов» или каких-то других советских мультфильмов, не пели. И только в начале 2000-х, когда появились «Смешарики» и ряд других сериалов, таких как «Фиксики», «Маша и медведь», дети запели новые песни. Поэтому мы с огромным удовольствием приняли участие в трибьюте. По-моему, получилось хорошо», - сказал Кортнев.

По его словам, песня «Марафонец», которую исполнила группа, по признанию композитора, была написана под влиянием «Несчастного случая».

«Песню нам предложили организаторы. При этом композитор Марина (Марина Ланда – прим. НСН) сказала, что во многом эта песня была написана под влиянием «Несчастного случая», что было для меня огромным комплиментом, и мы с огромным удовольствием взялись за ее перепевку. Это песня «Марафонец» про то, как Лосяш (а точнее, Бараш - прим. специалистов из НСН) начал заниматься бегом», - отметил музыкант.