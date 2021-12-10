«Повлияли на Лосяша»: Кортнев рассказал о сюрпризе на записи кавера «Смешариков»
Песня «Марафонец» о том, как начать заниматься бегом, была написана композитором «Смешариков» под влиянием «Несчастного случая», сказал НСН Алексей Кортнев.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о записи кавер-версии песни из «Смешариков» и своем отношении к этому мультфильму.
Ранее стало известно, что известные рок-музыканты записал песни из сериала «Смешарики» для альбома «СмешКаверФест». В их числе группы «Несчастный случай», «Ногу свело», «Мумий Тролль», «Кирпичи», Светлана Сурганова и другие.
«Мне очень понравилась эта работа, потому что я считаю, что «Смешарики» - это сериал, который воскресил детскую песню в России. Был очень-очень долгий провал, и в течение десятилетий наши дети ничего, кроме песен из «Бременских музыкантов» или каких-то других советских мультфильмов, не пели. И только в начале 2000-х, когда появились «Смешарики» и ряд других сериалов, таких как «Фиксики», «Маша и медведь», дети запели новые песни. Поэтому мы с огромным удовольствием приняли участие в трибьюте. По-моему, получилось хорошо», - сказал Кортнев.
По его словам, песня «Марафонец», которую исполнила группа, по признанию композитора, была написана под влиянием «Несчастного случая».
«Песню нам предложили организаторы. При этом композитор Марина (Марина Ланда – прим. НСН) сказала, что во многом эта песня была написана под влиянием «Несчастного случая», что было для меня огромным комплиментом, и мы с огромным удовольствием взялись за ее перепевку. Это песня «Марафонец» про то, как Лосяш (а точнее, Бараш - прим. специалистов из НСН) начал заниматься бегом», - отметил музыкант.
Кортнев также рассказал, как зародилась идея записи этого кавера.
«Идея шла от авторов проекта. Мы повстречались в Питере с Мариной Ланда, которая является одним из авторов всей музыки для сериала «Смешарики», и получили от нее предложение участвовать в этом кавер-проекте», - сообщил лидер «Несчастного случая».
Он также признался, что больше любит первые серии «Смешариков», а также их полнометражные мультфильмы.
«Там очень разная анимация, – есть и компьютерная, и рисованная вручную, но мне традиционно больше нравятся первые серии, которые были в 2D, нарисованные руками. Хотя их полнометражные фильмы, тоже напичканные великолепной музыкой, очень хорошо смотрятся и в 3D. Мне кажется, что это все очень сильно сделано, не случайно же он живет десятилетиями», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Премьера «Смешариков» состоялась в 2003 году. По данным ТАСС, в рамках кавер-проекта группа «Мумий Тролль» спела песню «От винта!», «Ногу свело» - «Куда уходит старый год?», а Светлана Сурганова – «Ниточку».
В апреле 2021 года состоялся релиз альбома «Смешарики. Мы валяем дурака!», в пластинку вошло 12 треков, которые звучали в разных сериях проекта и никогда прежде не издавались. Над созданием альбома работали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев вместе с музыкантами из проекта «СмешБэнд».
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