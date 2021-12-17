Мишустин назвал «Смешариков» гимном детства современного поколения

Мультфильм «Смешарики» можно считать гимном детства нынешнего поколения детей. Такое мнение на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он также отметил российские фильмы: «Время первых», «Движение вверх», «Последний богатырь» и оба «Дозора», и подчеркнул главную цель кино – объединять общество.

«Повлияли на Лосяша»: Кортнев рассказал о сюрпризе на записи кавера «Смешариков»

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о записи кавер-версии песни из «Смешариков» и своем отношении к этому мультфильму.

Известные рок-музыканты записал песни из сериала «Смешарики» для альбома «СмешКаверФест». В их числе группы «Несчастный случай», «Ногу свело», «Мумий Тролль», «Кирпичи», Светлана Сурганова и другие.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: YouTube/TVSmeshariki
ТЕГИ:МультфильмКиноМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры