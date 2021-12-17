Мишустин назвал «Смешариков» гимном детства современного поколения

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о записи кавер-версии песни из «Смешариков» и своем отношении к этому мультфильму.

Известные рок-музыканты записал песни из сериала «Смешарики» для альбома «СмешКаверФест». В их числе группы «Несчастный случай», «Ногу свело», «Мумий Тролль», «Кирпичи», Светлана Сурганова и другие.

