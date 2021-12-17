Мишустин назвал «Смешариков» гимном детства современного поколения
Мультфильм «Смешарики» можно считать гимном детства нынешнего поколения детей. Такое мнение на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Он также отметил российские фильмы: «Время первых», «Движение вверх», «Последний богатырь» и оба «Дозора», и подчеркнул главную цель кино – объединять общество.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о записи кавер-версии песни из «Смешариков» и своем отношении к этому мультфильму.
Известные рок-музыканты записал песни из сериала «Смешарики» для альбома «СмешКаверФест». В их числе группы «Несчастный случай», «Ногу свело», «Мумий Тролль», «Кирпичи», Светлана Сурганова и другие.
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