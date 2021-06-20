В Москве обнаружены артефакты XVI столетия

Шесть глиняных игрушек XVI века обнаружили столичные археологи. Историческая находка сделана на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Такие артефакты представляют собой большую ценность для изучения быта москвичей того времени. Сейчас археологи обнаружили шесть глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички», - рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Столичные археологи отреставрировали найденные артефакты XVIII века

Также в месте обнаружения артефактов обнаружили и осколок чернолощеного кумгана - сосуда для умывания и мытья рук, который часто применялся жителями Азии.

«Также во время археологических исследований специалисты обнаружили фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити - буквами, выцарапанными на поверхности камня. Специалисты предполагают, что его использовали при строительстве, например, фундамента дома», - отметил Емельянов.

По его словам, после изучения найденных предметов их отреставрируют и передадут в музейные фонды.

Напомним, археологи отреставрировали артефакты XVII-XIX веков, найденные в прошлом году в Хлебном переулке, сообщили на официальном сайте мэра Москва.

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ФОТО: ФОТО: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ИсторияОткрытиеАрхеологиМосква
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