В Москве обнаружены артефакты XVI столетия

Также в месте обнаружения артефактов обнаружили и осколок чернолощеного кумгана - сосуда для умывания и мытья рук, который часто применялся жителями Азии.

«Также во время археологических исследований специалисты обнаружили фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити - буквами, выцарапанными на поверхности камня. Специалисты предполагают, что его использовали при строительстве, например, фундамента дома», - отметил Емельянов.

По его словам, после изучения найденных предметов их отреставрируют и передадут в музейные фонды.

Напомним, археологи отреставрировали артефакты XVII-XIX веков, найденные в прошлом году в Хлебном переулке, сообщили на официальном сайте мэра Москва.

