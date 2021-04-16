Археологи отреставрировали найденные в Хлебном переулке артефакты

Археологи отреставрировали артефакты XVII-XIX веков, найденные в прошлом году в Хлебном переулке, сообщили на официальном сайте мэра Москва.

Известно, что большая часть находок – моменты, а также фрагменты печных изразцов, керамической и фарфоровой посуды, описывающие быт горожан XVII-XIX столетий – например, чайная ложка из цветного металла и красноглиняный лощеный кувшин. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, находки очистили от загрязнений и коррозии, и теперь коллекция из 33 предметов готовится к передаче в собрание Музея Москвы.