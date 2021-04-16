Археологи отреставрировали найденные в Хлебном переулке артефакты

Археологи отреставрировали артефакты XVII-XIX веков, найденные в прошлом году в Хлебном переулке, сообщили на официальном сайте мэра Москва.

Известно, что большая часть находок – моменты, а также фрагменты печных изразцов, керамической и фарфоровой посуды, описывающие быт горожан XVII-XIX столетий – например, чайная ложка из цветного металла и красноглиняный лощеный кувшин. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, находки очистили от загрязнений и коррозии, и теперь коллекция из 33 предметов готовится к передаче в собрание Музея Москвы.

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По мнению археологов, интерес представляет и железная накладка на личинку замка. Это большой прямоугольный лист металла размером 27 на 18 сантиметров, в центре которого находится отверстие для ключа. Замки с подобными накладками зачастую использовались для амбаров. Также были найдены и отреставрированы металлическая ручка от церковного ковша конца XVII столетия и донце фарфорового чайного блюдца XIX века.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:МоскваАрхеологи
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