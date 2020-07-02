Столичные археологи отреставрировали найденные артефакты XVIII века
Московские археологи отчистили от коррозии и отреставрировали несколько артефактов петровских времён, найденных в ходе исследовательских работ на Гоголевском бульваре в прошлом году.
Как сообщается на сайте мэра Москвы, это железный навесной замок, медная монета 1720 года номиналом 1/4 копейки, а также некоторые предметы гардероба тех времён, относящиеся к костюму западноевропейского типа XVIII века. В частности, археологи нашли две пряжки для башмаков – новой для России тех времён обуви, ставшей частью рабочей формы камердинеров. В числе находок также две застёжки для плащей, получивших распространение в те годы, рассказал глава главы столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Научная реставрация артефактов заняла несколько месяцев. Их передадут в фонды Музея Москвы и в будущем сделают частью его экспозиции.
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