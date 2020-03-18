В Москве нет ни одного пациента с тяжелой формой коронавируса
Из медицинского комплекса в Коммунарке выписаны 106 пациентов, которые ранее находились там на карантине по коронавирусу. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в своем Twitter.
Накануне больницу покинули 40 пациентов, у которых тест на коронавирус показал дважды отрицательный результат.
В штабе также сообщили, что сейчас в Москве нет пациентов, у которых бы заболевание протекало в тяжелой форме, передает АГН «Москва».
В настоящее время в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
Во вторник один из пациентов был переведен из реанимации в отдельную палату, его состояние стабильное, рассказал главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко. Он добавил, что все находящиеся в клинике получают медицинскую помощь в полном объеме, людям назначается индивидуальное лечение.
Ранее в МГУ заявили о возможности создания вакцины от коронавируса за 3 месяца. Декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников сообщил, что это будет сделано при условии достаточного финансирования и наличия заказа.
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