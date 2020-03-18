В Москве нет ни одного пациента с тяжелой формой коронавируса

В штабе также сообщили, что сейчас в Москве нет пациентов, у которых бы заболевание протекало в тяжелой форме, передает АГН «Москва».

В настоящее время в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Во вторник один из пациентов был переведен из реанимации в отдельную палату, его состояние стабильное, рассказал главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко. Он добавил, что все находящиеся в клинике получают медицинскую помощь в полном объеме, людям назначается индивидуальное лечение.

Ранее в МГУ заявили о возможности создания вакцины от коронавируса за 3 месяца. Декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников сообщил, что это будет сделано при условии достаточного финансирования и наличия заказа.







