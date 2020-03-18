Адвокат Трунов призвал ужесточить наказание за нарушение карантина

Известный адвокат Игорь Трунов предложил ввести поправки в законодательство в части ужесточения норм за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушении карантина гражданами. Соответствующее заявление он сделал в эфире НСН.

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«Я считаю необходимо ужесточать наказание в части, когда люди скрылись из больницы или нарушили самоизоляцию, чем повлекли смерть людей. И здесь вопрос уже уголовного наказания и лишения свободы до 5 лет как минимум. Мы знаем массу вопиющих случаев и один из них — это возвращение депутата Госдумы РФ от ЛДПР из зараженной страны, который не самоизолировался в соответствии с требованиями московского правительства и пришел на заседание Госдумы, на котором выступал президент России. И тут уже под вопросом здоровье всей Государственной Думы», - сказал он.

Также адвокат предложил ввести норму об обязательной проверке всех умерших на сегодняшний день на предмет наличия у них коронавируса.

«Сегодня в Германии обязательном порядке принято тестирование всех умерших для того, чтобы установить причины смерти, у нас этой нормы нет», - посетовал адвокат.

Накануне сообщалось, что число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. В связи с распространением болезни российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля.

