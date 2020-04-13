В Москве не будет нарушена выдача цифровых пропусков
Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман заверил москвичей в бесперебойности работы системы выдачи цифровых пропусков.
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили о массированной атаке ботов на сервера сайта mos.ru, где можно подавать заявки на выдачу цифровых пропусков для передвижений по городу.
Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман в эфире НСН рассказал о расследовании прошедших кибератак и о нагрузке на атакованный сервис.
«Расследование уже ведётся и наша задача понять причины этих инцидентов, найти исполнителей и сделать так, чтобы в будущем такие атаки больше не появлялись. В настоящий момент выясняется, только ли атаки стали причиной нарушения доступа к новому сервису. Представьте себе сервис такого масштаба - только утром на нём 800 тысяч людей оформило пропуска. И хоть сервис и тестировался заранее на то, что он выдержит большое количество людей, но после запуска подобных сервисов всё равно всегда приходится подстраивать систему под реальное поведение трафика и под реальную нагрузку. Поэтому причина здесь, в том числе и в том, что было большое количество посетителей. Тем не менее, мы действительно фиксировали в течение февраля возросшее количество атак на сервисы mos.ru. Для предотвращения таких происшествий у нас есть системы, которые позволяют подготовиться к большому трафику и защититься от подобных атак. Нам остаётся только их подстроить под текущую ситуацию. Это не что-то новое и это было ожидаемо», - сообщил Антон Фишман.
Кроме того, представитель Group-IB заверил, что выдача цифровых пропусков не будет нарушена и объяснил, как обеспечена бесперебойность работы этой системы.
«Произошедшее никак не повлияет на работу вводимых в столице пропусков, потому что было предусмотрено сразу три канала их получения: СМС, звонки и сайт. Когда сервис отладят, сбои будут происходить значительно реже, но даже в случаях, когда уже всё отладят, если он будет испытывать слишком большую нагрузку и будет недоступен для граждан, электронный пропуск можно будет заказать через СМС или по звонку», - сказал эксперт.
Накануне стали известны способы получения цифровых пропусков, которые со среды, 15 апреля, станут обязательными для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
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