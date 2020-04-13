Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Цифровые пропуска, которые со среды, 15 апреля, станут обязательными для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте начали оформлять в столице. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы. Там указано, что пропуск представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв и выдается бесплатно.

Сообщается, что оформить его можно тремя способами: в режиме онлайн на сайте mos.ru. Для того, чтобы сделать это, необходимо авторизоваться на портале, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска» и ввести необходимые данные и подать заявку.

Во-вторых, с помощью СМС-сообщения, которое нужно отправить на номер 7377. Цифровой код в этом случае придет в ответном СМС. И, наконец, через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

В том случае, если житель Москвы передвигается по району пешком, то пропуск не нужен. Например, можно выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку недалеко от дома. Также пропуск не потребуется горожанам младше 14 лет, отмечает Москва 24.

Также известно, что задержание в пути без цифрового пропуска влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Следует помнить, что цифровой пропуск выдается бесплатно. Москвичам напоминают, что приобрести его за деньги могут предложить только мошенники. Жителей столицы просят сообщать о всех подобных случаях сотрудникам правоохранительных органов.