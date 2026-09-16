Власти Армении допустили закупки газа у Азербайджана в обход России

По словам Симоняна, Ереван намерен приобретать голубое топливо отовсюду, откуда это технически возможно — у России, Азербайджана, Ирана и даже Турции при наличии такой возможности. Секретарь Совбеза подчеркнул, что страна не планирует заменять зависимость от одного государства зависимостью от другого, а стремится к максимальной диверсификации источников снабжения.

Отвечая на замечание о более низкой цене российского газа, Симонян указал, что стоимость измеряется не только в долларах. Политик обратил внимание, что в современных условиях газ активно используется как политическая валюта для давления на страны-импортеры.

В настоящее время подавляющая часть газа поступает в Армению из России — в 2025 году «Газпром» поставил в страну около 2,7 млрд кубометров. Полная остановка российских поставок стала бы критическим ударом по армянской энергетике, поскольку республика практически полностью зависит от этого источника для отопления, электростанций и промышленности.

Альтернативные маршруты через Иран существуют, но их объемы ограничены, а закупки у Азербайджана или Турции сопряжены с серьезными политическими рисками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

