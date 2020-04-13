Эксперт по информационной безопасности рассказал как бороться с мошенниками во время пандемии
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что мошенники сейчас используют старые схемы под новым инфоповодом.
Зампред правления Сбербанка сообщил о нескольких новых мошеннических схемах, связанных с распространением COVID-19. Используя их, злоумышленники пытаются похитить денежные средства и личные данные россиян. Так, например, мошенники предлагают получить соцвыплаты и материальную помощь в связи с коронавирусом, чтобы получить конфиденциальную информацию. Или, некоторые злоумышленники, звонят от имени работников городских поликлиник и сообщают, что человек якобы контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией, и предлагают сделать анализ, стоимость которого пять тысяч рублей. А некоторые и вовсе пугают людей плохими результатами анализов, чтобы впоследствии продать им фальшивые дорогостоящие лекарства.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН, объяснил, что ничего нового в упомянутых схемах мошенничества нет, и рассказал, как обезопасить себя от действий мошенников.
«Все эти сценарии мошенничества не новы, просто эксплуатируется теперь новый громкий инфоповод, потому что очень много людей этой темой интересуются. Моя рекомендация – максимально скептически относиться ко всем подобным входящим сообщениям. И понимать, что на волне этого инфоповода сейчас очень много мошенников. Но ничего нового в этом нет. Как раньше ходили по подъездам и предлагали таблетки и лекарства, так и сейчас то же самое. Обязательно всё перепроверяйте, если звонят из банка – сбрасывайте и перезванивайте по настоящим номерам, если что-то касается коронавируса – перепроверяйте достоверность информации», - сообщил Ульянов.
Тем временем, уже с 15 апреля станут обязательными цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. И власти столицы предупредили, что приобрести его за деньги могут предложить только мошенники. А жителей Москвы просят сообщать о всех подобных случаях сотрудникам правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в материале НСН.
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