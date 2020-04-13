Эксперт по информационной безопасности рассказал как бороться с мошенниками во время пандемии

«Все эти сценарии мошенничества не новы, просто эксплуатируется теперь новый громкий инфоповод, потому что очень много людей этой темой интересуются. Моя рекомендация – максимально скептически относиться ко всем подобным входящим сообщениям. И понимать, что на волне этого инфоповода сейчас очень много мошенников. Но ничего нового в этом нет. Как раньше ходили по подъездам и предлагали таблетки и лекарства, так и сейчас то же самое. Обязательно всё перепроверяйте, если звонят из банка – сбрасывайте и перезванивайте по настоящим номерам, если что-то касается коронавируса – перепроверяйте достоверность информации», - сообщил Ульянов.

Тем временем, уже с 15 апреля станут обязательными цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. И власти столицы предупредили, что приобрести его за деньги могут предложить только мошенники. А жителей Москвы просят сообщать о всех подобных случаях сотрудникам правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в материале НСН.

