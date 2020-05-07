В Москве начнут штрафовать за нарушения «масочного» режима на работе

Жителей столицы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы столичного контрольного управления Евгения Данчикова. Он подчеркнул, что проверять его соблюдение будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.

Также он добавил, что эта мера касается тех предприятий, работа которых разрешена. Штраф за отсутствие средств защиты составит 4 тысячи рублей.