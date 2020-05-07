В Москве начнут штрафовать за нарушения «масочного» режима на работе
Жителей столицы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы столичного контрольного управления Евгения Данчикова. Он подчеркнул, что проверять его соблюдение будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.
Также он добавил, что эта мера касается тех предприятий, работа которых разрешена. Штраф за отсутствие средств защиты составит 4 тысячи рублей.
Напомним, ранее в четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 числа в столице начнет действовать обязательный масочный и перчаточный режим. За отсутствие средств защиты в общественных местах нарушители заплатят четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять, отмечает телеканал 360.
В свою очередь, адвокат Тимур Маршани в эфире НСН отметил, что до тех пор, пока это требование не пропишут в нормативно-правовом акте, любые попытки оштрафовать за отсутствие маски и перчаток будут незаконными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru