Адвокат объяснил, когда штраф за отсутствие маски будет незаконным
Сотрудники полиции должны правильно обосновывать требования — пока КоАП не регламентирует обязательное ношение масок, заявил в эфире НСН адвокат Тимур Маршани.
Власти Москвы с 12 мая вводят требования об обязательном ношении масок и перчаток в общественном транспорте, в том числе в метро. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в четверг объявил мэр города Сергей Собянин. Как уточнил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, штраф за появление в общественном транспорте без маски составит 5 тысяч рублей. Основанием станет статья 3.18.1 КоАП Москвы, передаёт «Интерфакс». В городском КоАП будет прописаны зоны, места и критерии, по которым нужно будет носить маску.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН отметил, что до тех пор, пока это требование не пропишут в нормативно-правовом акте, любые попытки оштрафовать за отсутствие маски и перчаток будут незаконными.
«Сотрудники полиции ссылаются на статью 19 пункт 4 КоАП, согласно которому неповиновение законному требованию должностного лица может повлечь привлечение к административной ответственности. От 2 до 4 тысяч штраф предусмотрен. Но при этом жёсткие требования, которые предусматривают ношение в общественных местах масок и перчаток, законом не регламентированы. Требования полиции должны быть законны и обоснованы, а не исходить из приказов, инструкций, рекомендаций, которые не являются обязательными к исполнению и императивными нормами права. Они должны быть со ссылкой на конкретный закон - не на распоряжение, а на требование нормативно-правового акта, к которым относится КоАП Российской Федерации или кодекс об административных правонарушениях соответствующего субъекта», - подчеркнул юрист.
Требования из инструкций, разосланных руководством служб экстренного реагирования своим подчинённых, распространяются только на подведомственные лица, но не на всех граждан, подчеркнул Маршани.
Если сотрудник полиции остановил гражданина без оснований, прописанных именно в КоАП, это нарушение можно зафиксировать и привлечь его к ответственности, добавил собеседник НСН.
«Обязательно включить видео для того, чтобы зафиксировать незаконные действия сотрудника, обращаться в первую очередь в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела за самоуправство и превышение должностных полномочий. Это статьи Уголовного кодекса», - отметил он.
Обязательный «масочный» режим ввели или собираются ввести уже более чем в субъектах РФ, в Московской области он станет обязательным с 12 мая.
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