Москву оденут в маски. Новый вид налога?

Режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах может быть введен в столице. Действие этой меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции может продлиться два месяца, - пишет «Коммерсантъ». Точная дата, с которой ношение маски в столице станет обязательным, не называется до ее утверждения мэром города Сергеем Собяниным, однако издание утверждает, что это произойдет уже в мае. Маски будут обязательны каждый раз при выходе на улицу – в магазин, аптеку или больницу. Пользоваться общественным транспортом тоже можно будет только в маске.

Продажу масок уже налаживают на станциях московского метро. Они появились в вендинговых автоматах на 15 станциях. По сообщению столичного Дептранса, после полного оснащения пассажирам будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, комплект из маски и перчаток - 50 рублей.

Обязательный масочный режим уже введен в 68 субъектах РФ, - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее оценке, эта мера дает положительный результат. Ранее о решении ввести обязательное ношение масок объявили подмосковные власти. С 12 мая граждан будут штрафовать за пребывание на улице без маски – на 4 тысячи рублей.

При сложившихся откровенно спекулятивных ценах на маски решения, обязывающие их носить под угрозой крупного штрафа, более всего смахивают на новый вид налога вроде «лапотного». На примере Подмосковья НСН уже отмечала чрезвычайную коммерческую прибыльность этого «проекта»: по одной только маске стоимостью в 30 рублей на каждого жителя из 7,5 миллионов уже дает примерно 230 миллионов рублей. А перемножить на две-три штуки в день, да хотя бы на две недели – сумма получается, аж дух захватывает. И остается вспомнить, что маски уже обязательны к ношению в 68 регионах – даже считать боязно.

Против введения «масочного режима» по всей России выступили 45% участников опроса, проведенного Аналитической службой Рамблера. Впрочем, 34% идею поддержали, но при условии бесплатной раздачи масок. Вот здесь-то собака и зарыта: хотите, чтобы в масках ходили все? – раздавайте бесплатно, а не взвинчивайте цены и не грозите штрафами. Что Москва, что Подмосковье – не Буркина-Фасо, регионы не бедные, могли бы себе это позволить. Оказывается, и в России есть субъекты, где это понимают: бесплатно маски раздают в Чечне, в Тверской области. Не пытаясь ободрать людей еще и на масках.

