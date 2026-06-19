СМИ: Индия может стать кадровым резервом для России
Индия. Которая является самой населенной страной в мире, может стать кадровым резервом для России, сообщает РБК.
Как заявили эксперты школы управления «Сколково» и группы компаний «Интруд», для этого необходимо грамотно воспользоваться демографическим дивидендом, представляемом этой страной. Медианный возраст трудоспособного населения в Индии — около 29 лет, 600 млн человек родились между 1981 и 2012 годом.
Индийский рынок труда предлагает большое число молодых рабочих, способных быстро адаптироваться к новой среде. В России индийцы зарекомендовали себя как хорошие специалисты в области строительства, например бетонщики, арматурщики, швеи, операторы склада, сварщики. Эксперты отмечают, что в будущем они могли бы работать в сферах ухода и реабилитации.
Ранее стало известно, что российские компании готовы нанять работников из Индии и Африки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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