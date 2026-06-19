СМИ: Премьер Греции призвал Зеленского не расширять зону военных операций

По данным издания, премьер-министр призвал ограничивать зону боевых действий. Заявление прозвучало после случая с украинским морским беспилотником.

Мицотакис предупредил, что необходимо избегать расширения зоны боевых действий. Инцидент стал поводом для обсуждения этой темы на полях саммита Евросоюза в Брюсселе, где состоялась встреча Мицотакиса и Зеленского.

Ранее стало известно, что Киев должен отозвать все катера, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

