МИД России: В Европе отказались публиковать статью Лаврова
Министерство иностранных дел России заявило, что глава ведомства Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность», сообщает «Коммерсант».
Публикация готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент ее был решено отменить по решению редакции. Статья начинается с упоминания условий, которые Лондон, Париж, Берлин и Киев предложили для урегулирования конфликта вокруг Украины.
«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток — в направлении российских границ»,— написал российский министр.
Он отметил, что цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы». Лавров также заявил, что Европа грезит экспансией и «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению».
Ранее Ларов заявил, что Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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