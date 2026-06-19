Публикация готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент ее был решено отменить по решению редакции. Статья начинается с упоминания условий, которые Лондон, Париж, Берлин и Киев предложили для урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток — в направлении российских границ»,— написал российский министр.

Он отметил, что цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы». Лавров также заявил, что Европа грезит экспансией и «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению».

Ранее Ларов заявил, что Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

