СМИ: Поставщики фальсифицируют еду в школах и больницах

22% проб не соответствовали нормативам. Как оказалось, вместо говядины поставщики использовали куриное мясо, а в молочной продукции нарушали жирность и состав. Экономия на продуктах в социальных учреждениях - распространенная проблема, но в некоторых регионах с ней уже научились справляться.

Как заявила гендиректор НИИ функционального питания Юлия Малеванная, также в котлеты добавляют коллагеновый жир, сою и субпродукты. Однако замена дорогого мяса более дешевым может пагубно сказаться на здоровье детей. «Говядина в лечебном и детском питании — ключевой источник гемового железа и качественного белка с полным аминокислотным профилем. Свинина и курица (особенно дешевые категории) содержат избыток насыщенных жиров», - указала эксперт.

Отмечается, что для растущего организма это может означать «снижение когнитивных способностей и слабость иммунитета». Опасна редакции, и фальсификация молочных продуктов. Детский и диетический рацион требуют молочного жира как источника жирорастворимых витаминов (A, D, E) и фосфолипидов, необходимых для развития мозга и нервной системы.

Чтобы раз и навсегда запомнить, как должен выглядеть прием пищи, сколько должно быть овощей, белка и углеводов, достаточно запомнить «правило ладони» и гарвардской тарелки. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова.

