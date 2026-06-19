СМИ: Хаменеи изначально имел иное мнение по подписанию соглашения между США и Ираном

Утверждается, что политик передумал и дал свое разрешение после принятия обязательств президентом Ирана Масудом Пезешкианом по защите иранской нации. Хаменеи указал, что теперь Иран будет ждать выполнения условий меморандума, «однако очевидно, что переговоры, которые состоятся в будущем, не будут означать принятия точки зрения врага».

Кроме того, иранский верховный лидер предостерег США от «чрезмерных притязаний».

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил факт подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

