Глава Apple анонсировал «неизбежный» рост цен на iPhone и другие гаджеты

По его словам, это необходимо, чтобы компенсировать растущие затраты на комплектующие, в том числе чипы памяти и накопители данных. «К сожалению, повышение цен неизбежно», — констатировал глава компании.

Он отказался назвать сроки или масштабы предстоящего повышения цен, а также гаджеты, которые подорожают. Издание пишет, что следующий крупный выпуск на рынок нового продукта Apple состоится в сентябре, когда компания представит линейку iPhone 18 и складной смартфон.

По данным исследовательской компании TechInsights, Apple для сохранения прибыли должна добавить к цене iPhone 18 Pro около $270. В результате смартфон будет стоить $1299. По прогнозу Morgan Stanley, цены на смартфоны и ПК в США в текущем году вырастут на 15%. Это окажет ограниченное влияние на индекс потребительских цен.

Ранее стало известно, что Компания Apple применяет процессоры с незначительными дефектами при производстве бюджетных устройств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

