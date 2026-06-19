Глава Apple анонсировал «неизбежный» рост цен на iPhone и другие гаджеты
Повышение цен на продукцию Apple является неизбежным, заявил The Wall Street Journal гендиректор компании Тим Кук.
По его словам, это необходимо, чтобы компенсировать растущие затраты на комплектующие, в том числе чипы памяти и накопители данных. «К сожалению, повышение цен неизбежно», — констатировал глава компании.
Он отказался назвать сроки или масштабы предстоящего повышения цен, а также гаджеты, которые подорожают. Издание пишет, что следующий крупный выпуск на рынок нового продукта Apple состоится в сентябре, когда компания представит линейку iPhone 18 и складной смартфон.
По данным исследовательской компании TechInsights, Apple для сохранения прибыли должна добавить к цене iPhone 18 Pro около $270. В результате смартфон будет стоить $1299. По прогнозу Morgan Stanley, цены на смартфоны и ПК в США в текущем году вырастут на 15%. Это окажет ограниченное влияние на индекс потребительских цен.
Ранее стало известно, что Компания Apple применяет процессоры с незначительными дефектами при производстве бюджетных устройств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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