СМИ: Беглая судья Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси

Покинувшая Россию, после чего объявленная в международный розыск экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева приобрела элитную недвижимость в центре Тбилиси, сообщают «Известия» со ссылкой на реестр недвижимости Грузии.

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Женщина стала хозяйкой жилья стоимостью около 25 млн рублей. Квартира расположена в одной из башен-небоскребов в ЖК Axis Towers на проспекте Ильи Чавчавадзе. По данным источников газеты, «золотая судья» может скрываться от российского следствия и по другому адресу в грузинской столице.

Договор купли-продажи был подписан в 2023 году, право собственности зарегистрировано 17 июня 2025 года. Axis Towers считается одним из самых престижных комплексов Тбилиси. Он расположен в районе Ваке.

Как заявил заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов, розыск не мешает приобретать имущество за рубежом. Квартира Хахалевой находится на 26-м этаже одной из башен-небоскребов.

Ранее имущество семьи экс-судьи было обращено в доход государства. Ответчиками по делу стали 20 физических и два юрлица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Россия 24 / YouTube
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