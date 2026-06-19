СМИ: Беглая судья Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси

Женщина стала хозяйкой жилья стоимостью около 25 млн рублей. Квартира расположена в одной из башен-небоскребов в ЖК Axis Towers на проспекте Ильи Чавчавадзе. По данным источников газеты, «золотая судья» может скрываться от российского следствия и по другому адресу в грузинской столице.

Договор купли-продажи был подписан в 2023 году, право собственности зарегистрировано 17 июня 2025 года. Axis Towers считается одним из самых престижных комплексов Тбилиси. Он расположен в районе Ваке.

Как заявил заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов, розыск не мешает приобретать имущество за рубежом. Квартира Хахалевой находится на 26-м этаже одной из башен-небоскребов.

Ранее имущество семьи экс-судьи было обращено в доход государства. Ответчиками по делу стали 20 физических и два юрлица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

