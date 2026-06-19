СМИ: Беглая судья Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси
Покинувшая Россию, после чего объявленная в международный розыск экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева приобрела элитную недвижимость в центре Тбилиси, сообщают «Известия» со ссылкой на реестр недвижимости Грузии.
Женщина стала хозяйкой жилья стоимостью около 25 млн рублей. Квартира расположена в одной из башен-небоскребов в ЖК Axis Towers на проспекте Ильи Чавчавадзе. По данным источников газеты, «золотая судья» может скрываться от российского следствия и по другому адресу в грузинской столице.
Договор купли-продажи был подписан в 2023 году, право собственности зарегистрировано 17 июня 2025 года. Axis Towers считается одним из самых престижных комплексов Тбилиси. Он расположен в районе Ваке.
Как заявил заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов, розыск не мешает приобретать имущество за рубежом. Квартира Хахалевой находится на 26-м этаже одной из башен-небоскребов.
Ранее имущество семьи экс-судьи было обращено в доход государства. Ответчиками по делу стали 20 физических и два юрлица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Поставщики фальсифицируют еду в школах и больницах
- СМИ: Беглая судья Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси
- Глава Apple анонсировал «неизбежный» рост цен на iPhone и другие гаджеты
- МИД России: В Европе отказались публиковать статью Лаврова
- СМИ: Индия может стать кадровым резервом для России
- СМИ: Хаменеи изначально имел иное мнение по подписанию соглашения между США и Ираном
- Рынку СПГ не удастся быстро вернуться к докризисному состоянию после разблокировки Ормуза
- Премьер Болгарии пообещал наложить вето на новые санкции ЕС против России
- «Охота» США: Захарова призвала россиян отложить поездки в Таиланд
- СМИ: Британия готовится к ответу Москвы на арест нефтяного танкера Smyrtos