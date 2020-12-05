В Москве началась вакцинация от коронавируса
В Москве 5 декабря на базе поликлиник открылись 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. В первую очередь бесплатную прививку делают люди из основной группы риска - врачи, учителя, а также клинеры, администраторы, работающие в медицинских и образовательных учреждениях.
Получают вакцину москвичи в возрасте от 18 до 60 лет при отсутствии хронических заболеваний, прикрепленные к столичной поликлинике. Также человек не должен быть участником клинических испытаний вакцины от коронавируса, не делать прививок в течение последних 30 дней, не болеть ОРВИ. Противопоказания имеют беременные и кормящие грудью женщины.
На прививку необходимо записаться заранее. Она делается в два этапа. На второй автоматически придет приглашение.
Отмечается, что на процедуру необходимо около часа. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и подтверждающий документ от работодателя.
Москвичи получат прививочный сертификат с отметками о двух процедурах против COVID-19, отмечает РИА Новости.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.
«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru