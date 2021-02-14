В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, сообщает РИА Новости.
Это связано с гололедицей. По словам синоптиков, погода потенциально опасна.
Предупреждение действует до 22 часов 15 февраля.
Как сообщалось, более 180 автомобилей, которые на дорогах застряли в снежных завалах, выволокли из сугробов спасатели МЧС Москвы и области за последние сутки.
Сильный снег начался в Московском регионе вечером в пятницу. По данным дептранса столицы, чтобы убрать снег с московских дорог, потребуется около трех дней.
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