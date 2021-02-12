Погода шепчет «10 баллов»

Снежный буран, который обрушился на Москву и прилегающие территории, продлится двое суток без перерыва. Максимальной интенсивности осадки достигнут в ночь на субботу. За это время выпадет 80% месячной нормы осадков, а сугробы за выходные дни в городе могут вырасти до 60 сантиметров, а по области – и до 70, - предупредили в центре погоды «Фобос». Только к вечеру пятницы в Москве уже выпало более 12 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.

Предупреждения о надвигающемся ненастье в этот раз поступили весьма и весьма заблаговременно. Коммунальные службы регионов, попавших в зону обильных снегопадов, заранее были переведены в соответствующий режим работы. Но так же заранее столичные власти предупредили, что после трехдневного снегопада убирать улично-дорожную сеть придется дней восемь.

Первый же день снегопада показал всю серьезность происходящего. В аэропортах московского авиаузла снегопад привел к отмене или переносу нескольких десятков рейсов. С пяти вечера пятницы в течение нескольких часов сервис «Яндекс.пробки» оценивал дорожную ситуацию в Москве в максимальные 10 баллов. Движение оказалось парализованным на всех кольцевых и вылетных магистралях, набережных, улицах в центральной части города. На Третьем транспортном кольце движение блокировали большегрузные автомобили. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в районе Новорижской эстакады из-за снега фуры забуксовали.

Но это еще не все сюрпризы, которые природа решила преподнести в феврале жителям Центрального федерального округа. Вслед за снегопадами в регион придут сибирские морозы – температура воздуха может опускаться до минус 30 градусов, - говорится в предупреждении, опубликованном Гидрометцентром России. С 14 февраля на протяжении нескольких дней на территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Ночная температура может понижаться до отметок от 24 до 30 градусов мороза, днем - от минус 11 до минус 17.

Такая температура продержится почти всю следующую неделю. Тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу, сообщила НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

