Дептранс: Снег с московских дорог вывезут за три дня

Примерно три дня нужно, чтобы убрать снег с дорог Москвы. Об этом сообщает в Telegram столичный дептранс.

«Сейчас улицы убирают 13,5 тысяч машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», - уточнили в ведомстве.

В дептрансе автовладельцам посоветовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а водителям грузовиков напомнили, что на МКАД и эстакадах большие заторы движения.

