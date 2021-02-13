Дептранс: Снег с московских дорог вывезут за три дня
Примерно три дня нужно, чтобы убрать снег с дорог Москвы. Об этом сообщает в Telegram столичный дептранс.
«Сейчас улицы убирают 13,5 тысяч машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», - уточнили в ведомстве.
В дептрансе автовладельцам посоветовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а водителям грузовиков напомнили, что на МКАД и эстакадах большие заторы движения.
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