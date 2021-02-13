В Москве и Подмосковье из снега вытянули более 180 грузовиков

По информации спасателей, им пришлось, начиная с прошедшей ночи, вытягивать буксующие грузовики – снегопад парализовал движение грузовых машин на МКАД и эстакадах.

Сильный снег начался в Московском регионе накануне вечером и продолжается с субботу, 13 февраля. По данным дептранса столицы, чтобы убрать снег с московских дорог, потребуется около трех дней.

