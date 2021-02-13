В Москве и Подмосковье из снега вытянули более 180 грузовиков

Более 180 автомобилей, которые на дорогах застряли в снежных завалах, выволокли из сугробов спасатели МЧС Москвы и области за последние сутки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой , на пресс-службу МЧС РФ.

В Москве автомобильные пробки достигли 9 баллов

По информации спасателей, им пришлось, начиная с прошедшей ночи, вытягивать буксующие грузовики – снегопад парализовал движение грузовых машин на МКАД и эстакадах.

Сильный снег начался в Московском регионе накануне вечером и продолжается с субботу, 13 февраля. По данным дептранса столицы, чтобы убрать снег с московских дорог, потребуется около трех дней.

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ФОТО: РИА Новости
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