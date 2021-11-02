В Москве и области из-за мусора и погоды появился запах гари

В Москве и области из-за сжигания мусора, повышенной влажности и отсутствия ветра появился запах гари. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«За минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано около 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы», - сообщили в службе.

Москва погрузилась в туман

Для стабилизации экологической обстановки в столичном регионе 58 стационарных мостов Мосэкомониторинга следят за ситуацией.

Днем ранее в Москве образовался туман, причины появления которого экологи объясняют техногенными факторами.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах из-за тумана задержаны или отменены более 100 рейсов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуманМусорПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры