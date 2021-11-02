В Москве и области из-за мусора и погоды появился запах гари

В Москве и области из-за сжигания мусора, повышенной влажности и отсутствия ветра появился запах гари. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«За минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано около 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы», - сообщили в службе.