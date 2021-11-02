В Москве и области из-за мусора и погоды появился запах гари
В Москве и области из-за сжигания мусора, повышенной влажности и отсутствия ветра появился запах гари. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«За минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано около 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы», - сообщили в службе.
Для стабилизации экологической обстановки в столичном регионе 58 стационарных мостов Мосэкомониторинга следят за ситуацией.
Днем ранее в Москве образовался туман, причины появления которого экологи объясняют техногенными факторами.
Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах из-за тумана задержаны или отменены более 100 рейсов.
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