Экологи рассказали о причинах тумана в Москве

Эколог заметил, что в столичном регионе на погодные условия влияют такие техногенные факторы, как большое число автомобилей и запечатанных из-за строек земель, что особенно часто встречается в ближнем Подмосковье. При этом Хлынов отметил, что любые изменения в атмосфере такого характера – опасны.

Туман в Москве появился к вечеру 1 ноября. В некоторых районах столицы видимость была всего 20–30 м. На дорогах Москвы увеличилось количество ДТП.

Из-за тумана в столичных аэропортах было задержано или отменено более 100 рейсов.