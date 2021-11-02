Экологи рассказали о причинах тумана в Москве
Причины тумана в Москве – техногенные факторы. Об этом рассказал эколог Антон Хлынов, сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что в осенний период в связи с охлаждением воздуха к вечеру, атмосферные аномалии сильнее, чем летом.
«Поэтому воздух оседает, оказывается переувлажненным, и в мелких частицах влаги содержатся твердые мелкодисперсные взвеси. Они берутся от действия техногенных факторов», — рассказал Хлынов.
Эколог заметил, что в столичном регионе на погодные условия влияют такие техногенные факторы, как большое число автомобилей и запечатанных из-за строек земель, что особенно часто встречается в ближнем Подмосковье. При этом Хлынов отметил, что любые изменения в атмосфере такого характера – опасны.
Туман в Москве появился к вечеру 1 ноября. В некоторых районах столицы видимость была всего 20–30 м. На дорогах Москвы увеличилось количество ДТП.
Из-за тумана в столичных аэропортах было задержано или отменено более 100 рейсов.
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