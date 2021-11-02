Москва погрузилась в туман

Туман, окутавший Москву накануне вечером, утром во вторник продолжает «висеть» над городом, в связи с чем ГИБДД призывает автомобилистов к осторожности.

В ведомстве отмечают, что на дорогах сильно осложнена видимость, рекомендуют водителям отказаться от поездок, а пешеходам надевать яркую одежду.

В Москве более 80 рейсов задержали или отменили из-за тумана

Синоптики обещают густые туманы в Москве в первой половине дня вторника.

В понедельник вечером туман привел к проблемам в аэропортах столицы, были задержаны или отменены более 80 рейсов. Тем не менее, такая необычная для столицы погода порадовала горожан, заваливших сеть фотографиями «мистического тумана».

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ФОТО: Туман в Москве
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