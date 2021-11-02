Москва погрузилась в туман

ЕС ждет от России расследования случаев незаконной торговли COVID-сертификатами

Милонов предложил бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус

Прививку от гриппа в России сделали уже более 38 миллионов человек

Синоптики пообещали россиянам мощный всплеск тепла

Опрос: Повышения уровня жизни в течение трех – пяти лет ожидают около 40% россиян