В Москве гражданина Колумбии посадили за фейки о российской армии

Судом было установлено, что весной 2022 года колумбиец, у которого был вид на жительство в России, в составе организованной группы за деньги выполнял техподготовку и скрытное хранение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств.

Уточняется, что с помощью данных гаджетов осуществлялась массовая рассылка, в результате которой абоненты российских операторов связи получали заведомо ложные сообщения о действиях российской армии на Украине.

Отмечается, что действиями колумбийца руководили из-за рубежа.

В итоге суд приговорил Хиральдо Сарая к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Мосгорсуд приговорил признанного в Росии иноагентом политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках о российской армии, сообщает RT.

