Блогера Максима Каца будут заочно судить по делу о фейках о ВС РФ

В сообщении говорится, что материалы дела были направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Отмечается, что обвиняемый скрылся за границей, поэтому разбирательство пройдет заочно.

Основанием для возбуждения дела стал ролик, который Кац разместил на YouTube. В нём блогер распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ.

В Генпрокуратуре добавили, что материалы украинских СМИ о совершении российскими военными массовых убийств и иных преступлений, на которые ссылается Кац, «являются провокациями».

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Каца по делу о распространении ложной информации об армии России, сообщает RT.

