Блогера Максима Каца будут заочно судить по делу о фейках о ВС РФ

Генеральная прокуратура РФ утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о фейках о российской армии, возбуждённому против блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что материалы дела были направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Отмечается, что обвиняемый скрылся за границей, поэтому разбирательство пройдет заочно.

Основанием для возбуждения дела стал ролик, который Кац разместил на YouTube. В нём блогер распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ.

В Генпрокуратуре добавили, что материалы украинских СМИ о совершении российскими военными массовых убийств и иных преступлений, на которые ссылается Кац, «являются провокациями».

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Каца по делу о распространении ложной информации об армии России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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