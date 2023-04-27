Блогера Максима Каца будут заочно судить по делу о фейках о ВС РФ
Генеральная прокуратура РФ утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о фейках о российской армии, возбуждённому против блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что материалы дела были направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Отмечается, что обвиняемый скрылся за границей, поэтому разбирательство пройдет заочно.
Основанием для возбуждения дела стал ролик, который Кац разместил на YouTube. В нём блогер распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ.
В Генпрокуратуре добавили, что материалы украинских СМИ о совершении российскими военными массовых убийств и иных преступлений, на которые ссылается Кац, «являются провокациями».
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Каца по делу о распространении ложной информации об армии России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru