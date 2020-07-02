В Москве ещё 1055 человек излечились от коронавируса

В ЦИК заявили об отсутствии серьезных атак на его сайт минувшей ночью Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от COVID-19 Отмена коронавирусных ограничений спровоцировала повышенный спрос на официантов