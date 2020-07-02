В Москве ещё 1055 человек излечились от коронавируса
2 июля 202009:11
В Москве выписаны ещё 1055 человек, ранее зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. В целом с начала эпидемии излечились 153248 жителей города.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, то испытания вакцины против коронавируса COVID-19, которые Минобороны проводит совместно с Институтом имени Гамалеи, завершатся до конца июля. Об этом глава ведомства доложил президенту Владимиру Путину 30 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru