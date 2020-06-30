Шойгу: Испытания вакцины против COVID-19 завершатся к концу июля

Испытания вакцины против коронавируса COVID-19, которые Минобороны проводит совместно с Институтом имени Гамалеи, будут завершены до конца июля. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину во вторник, 30 июня.

Шойгу, в частности, отметил, что испытания на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся с 18 июня на 38 добровольцах, передаёт ТАСС.

В группе добровольцев, отобранных Минобороны для клинических испытаний вакцины, 50 человек, включая пять женщин. Их разделили на две группы – гражданских и военнослужащих.

По имеющимся данным, уже три созданных в России прототипа вакцины против COVID-19 показали эффективность в формировании иммунитета.

