Новости за ночь: Роспотребнадзор проведет исследование иммунитета населения с COVID-19

Роспотребнадзор проведет исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В июне исследование прошло в пилотных регионах — в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае, сообщает RT. В целом обследовано 8168 человек, примерно равное количество во всех трех субъектах.

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Для лабораторных исследований были использованы тест-системы на основе конкурентного варианта иммуноферментного анализа (ИФА) на IgG SARS-CoV-2, зарегистрированные в установленном порядке, пишут «Известия».

Результат исследования должны дать представление об особенностях эпидемиологического процесса в стране и в каждом регионе отдельно.

По данным на утро среды, 1 июня, в России зафиксировано 6 556 новых случаев коронавируса. Умерли 216 человек, выздоровели 10 281.

Ранее ВОЗ заявила об ускорении пандемии в мире. Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не паниковать. По его словам, необходимо продолжать соблюдать все санитарные рекомендации Роспортребнадзора, в том числе носить маски и перчатки в общественных местах.



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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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