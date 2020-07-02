Новости за ночь: Роспотребнадзор проведет исследование иммунитета населения с COVID-19

Для лабораторных исследований были использованы тест-системы на основе конкурентного варианта иммуноферментного анализа (ИФА) на IgG SARS-CoV-2, зарегистрированные в установленном порядке, пишут «Известия».

Результат исследования должны дать представление об особенностях эпидемиологического процесса в стране и в каждом регионе отдельно.

По данным на утро среды, 1 июня, в России зафиксировано 6 556 новых случаев коронавируса. Умерли 216 человек, выздоровели 10 281.

Ранее ВОЗ заявила об ускорении пандемии в мире. Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не паниковать. По его словам, необходимо продолжать соблюдать все санитарные рекомендации Роспортребнадзора, в том числе носить маски и перчатки в общественных местах.







