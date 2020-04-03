Еще 28 пациентов с коронавирусом вылечились в столице

Еще 28 пациентов с ранее обнаруженным у них коронавирусом вылечились и ббыли выписаны из больниц за последние сутки в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, число выздоравливающих продолжает увеличиваться. Всего их уже 168. У них повторные тесты на наличие инфекции показали отрицательный результат.

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией умер 39-летний мужчина. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба столицы. По данным на 2 апреля, В Москве было зарегистрировано 2475 случаев заражения коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусМосква