Еще 28 пациентов с коронавирусом вылечились в столице

По ее словам, число выздоравливающих продолжает увеличиваться. Всего их уже 168. У них повторные тесты на наличие инфекции показали отрицательный результат.

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией умер 39-летний мужчина. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба столицы. По данным на 2 апреля, В Москве было зарегистрировано 2475 случаев заражения коронавирусом.



