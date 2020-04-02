В Москве от коронавируса впервые умер человек моложе 40 лет
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией умер 39-летний мужчина. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба столицы.
Согласно сообщению штаба, умерший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких на протяжении трех дней.
Отмечается, что в результате заражения коронавирусом у пациента развилась двусторонняя пневмония. Среди сопутствующих заболеваний у пациента наблюдались, в частности, тахикардия и полиорганная недостаточность.
По данным штаба, в столице на данный момент было зафиксировано 2475 случаев заражения коронавирусом, из них 140 человек выздоровели.
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