В Москве от коронавируса впервые умер человек моложе 40 лет

Согласно сообщению штаба, умерший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких на протяжении трех дней.

Отмечается, что в результате заражения коронавирусом у пациента развилась двусторонняя пневмония. Среди сопутствующих заболеваний у пациента наблюдались, в частности, тахикардия и полиорганная недостаточность.

По данным штаба, в столице на данный момент было зафиксировано 2475 случаев заражения коронавирусом, из них 140 человек выздоровели.







