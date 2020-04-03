Москвичам объяснили правила походов в магазины

Власти Москвы разъяснили правила посещения жителями магазинов. Там уточнили, что в связи с карантинными мерами пешком можно сходить лишь до ближайшего магазина. А вот если кто-то решил сделать покупки в соседнем супермаркете, то туда уже придется ехать на машине или такси. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, передает RT.

В Москве водителей будут останавливать для выяснения целей поездки

Оперштаб Москвы в телеграм-канале накануне сообщил, что в столице водителей будут останавливать правоохранительные органы для выяснения целей поездки. Автовладельцам нужно иметь при себе паспорт, они также должны будут суметь объяснить свои намерения проехать в другой район.


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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
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