В Москве 31 декабря закроют вход на Красную площадь
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы объявил, что 31 декабря с 17:00 будет закрыт доступ на Красную площадь, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что ограничения связаны с действующими в столице ограничениями из-за ситуации с коронавирусом.
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции... а также... исключением значительных скоплений людей... доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», - уточнили в департаменте.
Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что в новогодние праздники в Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.
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