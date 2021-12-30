В Москве 31 декабря закроют вход на Красную площадь

В сообщении говорится, что ограничения связаны с действующими в столице ограничениями из-за ситуации с коронавирусом.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции... а также... исключением значительных скоплений людей... доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», - уточнили в департаменте.

Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что в новогодние праздники в Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.