В Москве в новогодние праздники усилят контроль за ношением масок в транспорте

По его словам, в этот период в столице «увеличивается пассажиропоток», в том числе за счёт туристов, которые, как и москвичи, активно «посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры».

«Мы призываем пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всём транспортном комплексе», - подчеркнул он.

Султанов добавил, что с начала декабря контролёры уже выявили более 40 тысяч нарушений санитарных требований.

Ранее префектура полиции Парижа заявила, что ношение масок на улицах французской столицы с 31 декабря станет обязательным, сообщает RT.

