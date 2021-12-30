В Москве в новогодние праздники усилят контроль за ношением масок в транспорте
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что в новогодние праздники соблюдение масочного режима в общественном транспорте Москвы будут проверять более 700 контролеров, сообщает ТАСС.
По его словам, в этот период в столице «увеличивается пассажиропоток», в том числе за счёт туристов, которые, как и москвичи, активно «посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры».
«Мы призываем пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всём транспортном комплексе», - подчеркнул он.
Султанов добавил, что с начала декабря контролёры уже выявили более 40 тысяч нарушений санитарных требований.
Ранее префектура полиции Парижа заявила, что ношение масок на улицах французской столицы с 31 декабря станет обязательным, сообщает RT.
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