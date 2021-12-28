Собянин заявил о низких показателях заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю в столице фиксируется серьёзное уменьшение показателей заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Собянин рассказал, когда в Москве отменят запрет на массовые мероприятия

По его словам, в настоящее время в Москве «один из самых низких показателей по ковиду», однако ситуация остается непростой.

Собянин призвал москвичей беречь себя и близких, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора заявили, что москвичей, вернувшихся из зарубежных стран и не внёсших в единую систему результаты ПЦР-тестов, назначены штрафы на общую сумму 28 155 500 рублей.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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