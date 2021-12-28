Собянин заявил о низких показателях заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю в столице фиксируется серьёзное уменьшение показателей заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время в Москве «один из самых низких показателей по ковиду», однако ситуация остается непростой.
Собянин призвал москвичей беречь себя и близких, а также пройти вакцинацию от коронавируса.
Ранее в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора заявили, что москвичей, вернувшихся из зарубежных стран и не внёсших в единую систему результаты ПЦР-тестов, назначены штрафы на общую сумму 28 155 500 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Состояние найденной в овраге девочки стабилизировалось
- Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
- В московском ТРЦ мужчину ранили из травматического оружия
- Роспотребнадзор не исключил ухудшения ситуации с COVID-19 после праздников
- Собянин заявил о низких показателях заболеваемости COVID-19 в Москве
- Надежда Бабкина рассказала, как в Новый год выпала из окна
- Появилось видео с места стрельбы в ставропольской больнице
- Глава СПЧ назвал «перебором» приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны
- Младший брат Марадоны умер от внезапной остановки сердца
- Врач-диетолог оценила полезные свойства холодца и заливной рыбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru