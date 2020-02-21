В Москве 2,5 тысячи человек проходят карантин по коронавирусу

В Москве порядка 2,5 тысячи человек обязали пройти карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он рассказал, что все приезжающие из КНР в Москву, даже если транзитом, должны сдать анализ на коронавирус. Им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания, даже если у них не выявлено никаких симптомов заболевания. То есть любой приехавший из КНР не имеет права выходить из гостиницы или из дома. На десятый день карантина эти люди снова должны сдать тест на коронавирус.

На данный момент, по словам Собянина, выдано около 2,5 тысячи таких постановлений.