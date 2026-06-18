СМИ: Съемки сериала с Михаилом Ефремовым перенесли
Съёмки сериала «Кукольник» с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова перенесли на 2027 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Культовые российские сериалы».
Уточняется, что онлайн-кинотеатр Start планировал приступить к работе летом текущего года. Однако из-за проблем с финансированием проекта производство отложили.
Также в сообщении говорится, что вместе с Евремовым в от «Студии 812» должны были сниматься Иван Янковский и Аглая Тарасова.
Ранее режиссёр Никита Высоцкий заявил «Радиоточке НСН», что за время длительной «театральной паузы» Ефремов не растерял своих навыков.
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