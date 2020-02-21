Еще восемь россиян покинули судно Diamond Princess
Ещё восемь россиян покинули круизное судно Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные посольства РФ. В ближайшее время наши соотечественники вернутся на родину. Известно, что они чувствуют себя удовлетворительно.
А ранее сообщалось, что два заразившихся пассажира лайнера скончались от нового пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, пишет Москва 24. Жертвами COVID-19 стали мужчина и женщина из Японии в возрасте старше 80 лет.
Круизный лайнер вышел в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля корабль находился на двухнедельном карантине в японском городе Йокогама. В минувшую среду, 19 февраля, он был снят.
Добавим, общее число погибших от заражения коронавирусом COVID-2019 в Китае возросло до 2236. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, пишет RT. Отмечается, что клинические испытания вакцины от вируса COVID-2019 могут начаться не раньше апреля. Об этом заявил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.
Между тем, Лондон готов принять Олимпийские игры 2020 года вместо Токио. Об этом в своём Twitter сообщил кандидат в мэры британской столицы Шон Бэйли. Он выразил опасения из-за распространения коронавируса в Японии. Речь идёт о пассажирах лайнера Diamond Princess, стоящего в порту японского города Йокогама. На его борту коронавирусом заразились более 600 человек.
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