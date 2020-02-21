Еще восемь россиян покинули судно Diamond Princess

Ещё восемь россиян покинули круизное судно Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные посольства РФ. В ближайшее время наши соотечественники вернутся на родину. Известно, что они чувствуют себя удовлетворительно.

А ранее сообщалось, что два заразившихся пассажира лайнера скончались от нового пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, пишет Москва 24. Жертвами COVID-19 стали мужчина и женщина из Японии в возрасте старше 80 лет.

Круизный лайнер вышел в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля корабль находился на двухнедельном карантине в японском городе Йокогама. В минувшую среду, 19 февраля, он был снят.