Минэкологии Подмосковья опровергло сообщения о «нефтяном дожде» в регионе

Пользлватели соцсетей ранее сообщили о странных осадках с тёмными примесями. В ведомстве указали, что люди замечали «оседание продуктов горения в виде сажи, такой же как образуется в печке или костре».

Также было отмечено, что на территории городских округов Котельники, Реутов, Люберцы и Балашиха установлено 39 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

«Они проводят отборы проб по 8 показателям в режиме онлайн. Превышений ПДК не зафиксировано», - заключили в министерстве.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Туапсе из-за обильных осадков с примесью нефтепродуктов местные автомойки взвинтили цены втрое, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».