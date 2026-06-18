Минэкологии Подмосковья опровергло сообщения о «нефтяном дожде» в регионе
Никакого «нефтяного дождя» на территории Московской области не выпадало. Об этом говорится в Telegram-канале Минэкологии региона.
Пользлватели соцсетей ранее сообщили о странных осадках с тёмными примесями. В ведомстве указали, что люди замечали «оседание продуктов горения в виде сажи, такой же как образуется в печке или костре».
Также было отмечено, что на территории городских округов Котельники, Реутов, Люберцы и Балашиха установлено 39 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.
«Они проводят отборы проб по 8 показателям в режиме онлайн. Превышений ПДК не зафиксировано», - заключили в министерстве.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в Туапсе из-за обильных осадков с примесью нефтепродуктов местные автомойки взвинтили цены втрое, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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