В Московской области продлили ограничения из-за коронавируса до 11 мая
Власти Подмосковья продлили введенные из-за коронавируса ограничения до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на этот период сохранятся все ограничения, в том числе пропускной режим на передвижение граждан. Согласно постановлению, закрытыми останутся места общественного питания, отменены все массовые мероприятия.
Накануне Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной. Он отметил, что ежедневно в регионе увеличивается число случаев заражения. По данным оперштаба, за минувшие сутки в России подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусом, из них 523 - в Московской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru