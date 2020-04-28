В Московской области продлили ограничения из-за коронавируса до 11 мая

Власти Подмосковья продлили введенные из-за коронавируса ограничения до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что на этот период сохранятся все ограничения, в том числе пропускной режим на передвижение граждан. Согласно постановлению, закрытыми останутся места общественного питания, отменены все массовые мероприятия.

Накануне Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной. Он отметил, что ежедневно в регионе увеличивается число случаев заражения. По данным оперштаба, за минувшие сутки в России подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусом, из них 523 - в Московской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковье
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